Sara Tommasi si sposa, la “doppia” proposta di matrimonio: “Ho detto sì subito” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da un semplice caffè al bar preso per lavoro ad un vero e proprio amore a prima vista coronato da una proposta di matrimonio in riva al mare a Montecarlo. Ha avuto inizio un anno fa la favola di Sara Tommasi che insieme al suo manager Antonio Orso è rinata e non solo come personaggio dello spettacolo. Una rinascita che avrà il suo momento massimo di celebrazione il prossimo 21 marzo, nel simbolico giorno d’inizio della primavera e anche data delle loro nozze. Intervistati insieme da The Social Post, Antonio Orso e Sara Tommasi ci raccontano il loro amore e il loro forte legame che li unisci quotidianamente anche in ambito lavorativo: dal primo incontro all’arrivo (a sorpresa) dell’anello. La proposta di matrimonio e la “delusione” di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da un semplice caffè al bar preso per lavoro ad un vero e proprio amore a prima vista coronato da unadiin riva al mare a Montecarlo. Ha avuto inizio un anno fa la favola diche insieme al suo manager Antonio Orso è rinata e non solo come personaggio dello spettacolo. Una rinascita che avrà il suo momento massimo di celebrazione il prossimo 21 marzo, nel simbolico giorno d’inizio della primavera e anche data delle loro nozze. Intervistati insieme da The Social Post, Antonio Orso eci raccontano il loro amore e il loro forte legame che li unisci quotidianamente anche in ambito lavorativo: dal primo incontro all’arrivo (a sorpresa) dell’anello. Ladie la “delusione” di ...

Dopo “Vis a Vis” con i Luci da Labbra e “Impara ad Amarti” con Domeniko D’ Ambra, Sara Tommasi torna in sala discografica. Questa volta con un progetto davvero ambizioso, ossia per ...

