Sarà Procida la capitale italiana della Cultura 2022. Franceschini: “E’ un segnale per il futuro, la ripresa” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La capitale italiana della Cultura per il 2022 Sarà l’isola campana di Procida. “Complimenti a Procida che ci accompagnerà nell’anno della ripartenza e della rinascita” ha detto il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, nel corso della proclamazione. “Il contesto locale, regionale, pubblico e privato – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo – è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe rappresentare un modello per i progetti sostenibili e di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laper ill’isola campana di. “Complimenti ache ci accompagnerà nell’annoripartenza erinascita” ha detto il ministro per i Benili, Dario, nel corsoproclamazione. “Il contesto locale, regionale, pubblico e privato – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo – è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe rappresentare un modello per i progetti sostenibili e di ...

