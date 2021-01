Sanremo 2021, è ufficiale: si terrà dal 2 al 6 marzo. Rai al lavoro per il pubblico in presenza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Amadeus Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo prossimi. Ora è ufficiale. La Rai ha confermato infatti le date previste per la 71esima edizione della kermesse canora, assecondando così le volontà del direttore artistico Amadeus. La conferma è arrivata oggi al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della rassegna e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. L’azienda ha fatto sapere di essere al lavoro affinché il pubblico sia presente fisicamente all’Ariston, come richiesto peraltro con insistenza dallo stesso Amadeus, che aveva espresso l’intenzione di realizzare un Festival “della ritrovata normalità“. A quanto si apprende, sarà prevista anche la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Amadeus Il Festival disi svolgerà dal 2 al 6prossimi. Ora è. La Rai ha confermato infatti le date previste per la 71esima edizione della kermesse canora, assecondando così le volontà del direttore artistico Amadeus. La conferma è arrivata oggi al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della rassegna e il direttore artistico Amadeus, alladell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. L’azienda ha fatto sapere di essere alaffinché ilsia presente fisicamente all’Ariston, come richiesto peraltro con insistenza dallo stesso Amadeus, che aveva espresso l’intenzione di realizzare un Festival “della ritrovata normalità“. A quanto si apprende, sarà prevista anche la ...

