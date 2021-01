“Sanità | zero interessi per i soldi anticipati dal Ministero alla Regione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Arriva daldell’Economia e delle Finanze una buona notizia per laCampania, per il suo comparto-e, quindi, per tutti i cittadini. Per le anticipazioni di liquidità erogate dal Governo, il tasso di interesse è pari a. Si legge: “Ildell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, comma 838, della Legge di Bilancio 2021, è pari a. Il tasso corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato il 30 dicembre 2020 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS. La Legge di Bilancio 2021 ...