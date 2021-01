Sampdoria, tragedia a Bogliasco: morto titolare di una ditta per il nuovo centro sportivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) tragedia a Bogliasco, il quartier generale della Sampdoria, nella località in cui procede a passi spediti la costruzione del nuovo centro sportivo del club doriano. Giovanni Piana, titolare di una delle ditte impegnate nei lavori, è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un sopralluogo ed è morto. Gli operai hanno chiesto aiuto ai dipendenti del club che hanno mandato subito i sanitari dei blucerchiati con il defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso per infarto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021), il quartier generale della, nella località in cui procede a passi spediti la costruzione deldel club doriano. Giovanni Piana,di una delle ditte impegnate nei lavori, è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un sopralluogo ed è. Gli operai hanno chiesto aiuto ai dipendenti del club che hanno mandato subito i sanitari dei blucerchiati con il defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso per infarto. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria, tragedia a #Bogliasco: morto il titolare di una ditta per i lavori del nuovo centro sportivo - sportli26181512 : Dramma a Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile: Dramma a Bogliasco: malore fatale per il tito… - UCSampdoriaFeed : Samp, tragedia a Bogliasco: muore titolare ditta ristrutturazione - Gazzetta_it : Dramma a #Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile che si occupa della costruzione del centro sp… -