Saltimbocca alla Romana | il secondo veloce e gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Alcuni piatti della tradizione, hanno nomi curiosi che ci lasciano con il dubbio su quale possa essere la loro composizione, spesso, proprio per questo, non li prendiamo nemmeno in considerazione, per paura che si tratti di piatti complicati. Uno tra questi sono i, dal nome si intuisce solo che deve essere qualcosa di molto buono che, appunto, salta in bocca. In realtà si tratta di un semplicissimopiatto di carne, velocissimo da realizzare e molto gustoso. Impariamo a farlo. Ingredienti per i4 fettine di noce di vitello, circa 300 grammi, 1 bicchiere di vino bianco, 4 fette di prosciutto crudo, circa 40 grammi, 4 foglie di salvia, 50 grammi di burro, 20 ml d’acqua, 50 grammi di farina, 25 ml di olio ...