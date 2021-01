Saltano anche Saudi Tour e Oman: Uae Tour unica corsa in Medio Oriente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata: alla lista delle cancellazioni delle gare ciclistiche di inizio stagione, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale per il coronavirus, si aggiungono il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata: alla lista delle cancellazioni delle gare ciclistiche di inizio stagione, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale per il coronavirus, si aggiungono il ...

Romagnoli è stato ammonito in Cagliari-Milan ed era diffdato, salterà la prossima partita contro l’Atalanta Durante il primo tempo di Cagliari – Milan, l’arbitro Abisso ha ammonito Alessio Romagnoli p ...

Castro non gioca, ha le valigie fatte L’argentino tentato dalla Turchia

Lucas Castro ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma la sua esperienza a Ferrara sembra essere giunta al termine. L’argentino non è stato convocato per la terza gara di fila (aveva saltato anche la ...

