Sallusti: se si vota Salvini al governo e Berlusconi al Colle. Faranno di tutto per impedirlo (video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo, Alessandro Sallusti ampia il raggio della discussione e arriva a una quadratura del cerchio: «Se si va al voto, Salvini al governo e Berlusconi al Quirinale. Il sistema attuale non può permetterselo, e quindi Faranno di tutto e di più per impedirlo». Il direttore de Il Giornale non usa inutili perifrasi e ospite in Collegamento con Non è l’Arena, raccoglie la provocazione lanciata dal conduttore Massimo Giletti. E sgancia la bomba. Con Renzi in studio a raccogliere i cocci… Sallusti a “Non è l’Arena”, il retroscena che terrorizza Conte: votare? Significherebbe… «Nella storia del Parlamento da sempre si son trovati. Sono arrivati. Lei stesso – ricorda a chiare lettere il conduttore – ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di, Alessandroampia il raggio della discussione e arriva a una quadratura del cerchio: «Se si va al voto,alal Quirinale. Il sistema attuale non può permetterselo, e quindidie di più per». Il direttore de Il Giornale non usa inutili perifrasi e ospite ingamento con Non è l’Arena, raccoglie la provocazione lanciata dal conduttore Massimo Giletti. E sgancia la bomba. Con Renzi in studio a raccogliere i cocci…a “Non è l’Arena”, il retroscena che terrorizza Conte:re? Significherebbe… «Nella storia del Parlamento da sempre si son trovati. Sono arrivati. Lei stesso – ricorda a chiare lettere il conduttore – ...

fjadanza : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… - MaurizioFuochi : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… - Toni03890305 : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… - boia_er : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… - isladecoco7 : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… -