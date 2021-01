Salah via dal Liverpool? L’attaccante: “Il mio futuro è nelle mani del club…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Liverpool è alle prese con un periodo non semplice. I Reds hanno perso la vetta della classifica in Premier League e non sono riusciti a riprendere il Manchester United sfruttando lo scontro diretto. Ora inseguono con tre lunghezze di distacco i Red Devils, ma devono guardarsi dal ritorno prepotente del Manchester City, che, dopo una pessima partenza, ha cambiato marcia.caption id="attachment 1055407" align="alignnone" width="1200" Salah (getty images)/captionfuturoPoi c'è il caso di Mohamed Salah, che potrebbe anche lasciare il club in estate. L'attaccante egiziano ha parlato a TV2: "Se lo chiedete a me dico che voglio rimanere più a lungo possibile, ma come ho già detto il futuro è nelle mani del club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui giocherò per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè alle prese con un periodo non semplice. I Reds hanno perso la vetta della classifica in Premier League e non sono riusciti a riprendere il Manchester United sfruttando lo scontro diretto. Ora inseguono con tre lunghezze di distacco i Red Devils, ma devono guardarsi dal ritorno prepotente del Manchester City, che, dopo una pessima partenza, ha cambiato marcia.caption id="attachment 1055407" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionPoi c'è il caso di Mohamed, che potrebbe anche lasciare il club in estate. L'attaccante egiziano ha parlato a TV2: "Se lo chiedete a me dico che voglio rimanere più a lungo possibile, ma come ho già detto ildel club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui giocherò per ...

