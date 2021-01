Sala biliardo abusiva | dentro nove ragazzi assembrati oltre il coprifuoco | la scoperta

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Uscivano in due in tarda sera da uno scantinato in via Caprera, a Miano . Isono stati notati dai carabinieri, quindi bloccati e multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid . I ...

Controlli dei carabinieri in tutta la città per il rispetto delle norme anti-contagio. Il ritrovo era in uno scantinato a Miano ...Una volta entrati, i carabinieri hanno sorpreso altri 7 ragazzi – tra i 17 e i 25 anni – mentre giocavano a biliardo in una sorta di centro ricreativo abusivo. Tutti sono stati sanzionati per non aver ...