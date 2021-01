Rustler, il 'GTA medievale', è in arrivo in accesso anticipato su Steam (Di lunedì 18 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, gli editori indipendenti Modus Games e Games Operators, insieme allo sviluppatore Jutsu Games, hanno annunciato che Rustler, l'esilarante e sconvolgente esperienza medievale in stile "GTA", arriverà su Steam in accesso anticipato il 18 febbraio. Per l'occasione il team ha pubblicato inoltre un trailer live action. In Rustler giocherete nei panni di Guy l'antieroe, un brigante determinato a vincere Il Grande Torneo per ottenere come primo premio la mano della principessa. Saltate in sella e preparatevi a completare le missioni per vincere Il Grande Torneo, terrorizzare i cittadini, sparare alle mucche e provocare un caos assoluto come un delinquente medievale! Il gioco è un open-world medievale in cui il protagonista ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, gli editori indipendenti Modus Games e Games Operators, insieme allo sviluppatore Jutsu Games, hanno annunciato che, l'esilarante e sconvolgente esperienzain stile "GTA", arriverà suinil 18 febbraio. Per l'occasione il team ha pubblicato inoltre un trailer live action. Ingiocherete nei panni di Guy l'antieroe, un brigante determinato a vincere Il Grande Torneo per ottenere come primo premio la mano della principessa. Saltate in sella e preparatevi a completare le missioni per vincere Il Grande Torneo, terrorizzare i cittadini, sparare alle mucche e provocare un caos assoluto come un delinquente! Il gioco è un open-worldin cui il protagonista ...

