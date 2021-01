Russia, Navalny: «Mi processano in questura. Nonno Putin ha paura» – Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fermato all’aeroporto di Mosca ieri sera, appena atterrato di ritorno dalla Germania dopo l’avvelenamento, oggi Alexei Navalny, in un video diffuso su internet, sostiene che l’udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all’interno della stazione di polizia dove è stato portato ieri. «Non capisco quello che sta succedendo, un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all’interno di una stazione di polizia non lo capisco. Quello che succede qui è inaudito, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo», denuncia. «Ho visto che molte volte si sono fatti beffe del sistema giudiziario ma presumo che il Nonno che se ne sta nel bunker ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fermato all’aeroporto di Mosca ieri sera, appena atterrato di ritorno dalla Germania dopo l’avvelenamento, oggi Alexei, in undiffuso su internet, sostiene che l’udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all’interno della stazione di polizia dove è stato portato ieri. «Non capisco quello che sta succedendo, un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all’interno di una stazione di polizia non lo capisco. Quello che succede qui è inaudito, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo», denuncia. «Ho visto che molte volte si sono fatti beffe del sistema giudiziario ma presumo che ilche se ne sta nel bunker ...

luigidimaio : L’arresto di Navalny al suo arrivo in Russia è un fatto molto grave, che ci preoccupa. Ne chiediamo l’immediato ril… - PaoloGentiloni : Il coraggio di Akexei #Navalny che torna in Russia. Volo dirottato in un aeroporto diverso. Troppi sostenitori in a… - TeresaBellanova : Alexei Navalny, principale oppositore politico di Putin, è stato arrestato al suo arrivo in Russia. Nel condannare… - helenajaneczek : RT @PBerizzi: Sarà una casualità ma i capi e capetti fasciosovranisti italiani che in questi anni sono andati in Russia a baciare le pantof… - arimagalini : RT @amnestyitalia: #Russia L'obiettivo dell'arresto di Navalny è evidente: evitare di farlo parlare. Prigioniero di coscienza sottoposto da… -