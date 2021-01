Russia: Lavrov, 'conseguenze Navalny? Non siamo una signora che si presenta a un ballo' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mosca, 18 gen. (Adnkronos) - conseguenze sulla Russia del caso Navalny? "Non siamo una signora che si presenta a un ballo", ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, liquidando le critiche dei Paesi sull'arresto dell'oppositore al suo arrivo a Mosca ieri nonché il suo avvelenamento lo scorso agosto. Lavrov ha anzi rilanciato la richiesta a Germania, Francia e Svezia, di fornire i risultati dei test in cui si dimostrerebbe "l'esistenza di un certo agente nervino che deve ancora essere identificato". Come nei casi di Aleksandr Litvinenko e degli Skripal, non è stato presentato nulla, ha aggiunto il ministro. "Si può toccare con mano la gioia di chi commenta la vicenda, si sono aggrappati alla notizia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mosca, 18 gen. (Adnkronos) -sulladel caso? "Nonunache sia un", ha affermato il ministro degli Esteri Sergei, liquidando le critiche dei Paesi sull'arresto dell'oppositore al suo arrivo a Mosca ieri nonché il suo avvelenamento lo scorso agosto.ha anzi rilanciato la richiesta a Germania, Francia e Svezia, di fornire i risultati dei test in cui si dimostrerebbe "l'esistenza di un certo agente nervino che deve ancora essere identificato". Come nei casi di Aleksandr Litvinenko e degli Skripal, non è statoto nulla, ha aggiunto il ministro. "Si può toccare con mano la gioia di chi commenta la vicenda, si sono aggrappati alla notizia del ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia Lavrov Lavrov: Italia non considera sanzioni a Russia strumenti efficaci Il Sole 24 ORE Italy claims right to Russia ties - Lavrov

MOSCOW, JAN 18 - Russian Foreign Minister Serghiei Lavrov told a press conference Monday that "from what I can see Italy, not without resistance from Brussels, is defending its right to develop bilate ...

Navalny in custodia 30 giorni, Lavrov: l'Ovest in realtà gongola

Milano, 18 gen. (askanews) - Un giudice ha messo Alexei Navalny in custodia cautelare per 30 giorni. La sentenza ha concluso un'udienza in ...

