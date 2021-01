Russia: Fico, 'inaccettabile arresto Navalny' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "inaccettabile l'arresto di #Navalny al suo rientro in Russia. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va preteso dall'Italia e dall'Europa tutta: davanti a episodi come questo si misura il senso della nostra Unione". Lo scrive su Twitter Roberti Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "l'di #al suo rientro in. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va preteso dall'Italia e dall'Europa tutta: davanti a episodi come questo si misura il senso della nostra Unione". Lo scrive su Twitter Roberti

Roberto_Fico : Inaccettabile l’arresto di #Navalny al suo rientro in Russia. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro… - Epistemide : @Roberto_Fico e non essendolo x i motivi soprammenzionati appare come una sorta di tacita obbedienza alle necessità… - Sergio_Fender_A : @Roberto_Fico La Russia è uno stato sovrano. Essendo sovrano, quindi privato, fa come gli pare. Come suona ora? - TV7Benevento : Russia: Fico, 'inaccettabile arresto Navalny'... - WITALIAMEK : @Roberto_Fico e il nostro centro destra parlano di Conte tirannò uomo solo al potere li manderei a vivere tutti in russia e/o in cina ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Fico Russia: Fico, 'inaccettabile arresto Navalny' SardiniaPost Russia: Fico, ‘inaccettabile arresto Navalny’

Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Inaccettabile l’arresto di #Navalny al suo rientro in Russia. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va pre ...

La seconda vita di Tabacci e Mastella: ex Dc ora ago della bilancia del governo in crisi

Solo il primo ha preso sotto la sua ala moderata e interna al Misto cinque ex 5 Stelle in poche ore. L'altro è in tour fra tv e interviste ...

Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Inaccettabile l’arresto di #Navalny al suo rientro in Russia. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va pre ...Solo il primo ha preso sotto la sua ala moderata e interna al Misto cinque ex 5 Stelle in poche ore. L'altro è in tour fra tv e interviste ...