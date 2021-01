Rosato in Aula: “Tra i 5 stelle molti capiscono le cose come le capiamo noi…”. Urla e fischi dal M5s, lui precisa: “Non volevo essere offensivo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Tra i componenti del Movimento 5 stelle ci sono molte persone che stimo, molti che capiscono le cose come le capiamo noi“. Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, nel corso del suo intervento alla Camera, suscitando le animate proteste dei suoi colleghi. Urla, fischi e risate tra i banchi del Movimento che hanno spinto il deputato a precisare: “Non volevo essere offensivo, non ve la prendete” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Tra i componenti del Movimento 5ci sono molte persone che stimo,chelelenoi“. Lo ha detto Ettore, presidente di Italia Viva, nel corso del suo intervento alla Camera, suscitando le animate proteste dei suoi colleghi.e risate tra i banchi del Movimento che hanno spinto il deputato are: “Non, non ve la prendete” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

