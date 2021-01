(Di lunedì 18 gennaio 2021) Chissà che avrà pensato, dal suo eremo toscano, Maurizio Sarri, vedendo laprima cincischiare inconcludente, poi subire impotente l'Inter, infinere nel, liquefacendosi come una ...

sportli26181512 : Ronaldo zavorra, 90' penosi. La Juve sprofonda nel baratro: Chissà che avrà pensato, dal suo eremo toscano, Maurizi… - serieAnews_com : ??'#Ronaldo una zavorra, la dipendenza da lui è penosa': l'attacco a #CR7 dopo la sconfitta della #Juventus - gio436 : @juventusfc #pirlo dilettante allo sbaraglio #ronaldo e una zavorra Con lui giochiamo in 10 Grazie alla società… - DrApocalypse : Vedere #Ronaldo nel ruolo di inutile comparsa, per l’ennesima partita. #Pirlo arriverà a fine stagione, perché Agne… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo zavorra

Corriere dello Sport.it

"CR7 zavorra quando è spento. In campo per 90 minuti penosi", si legge stamane sul Corriere dello Sport in un fondo a firma Alessandro Barbano. "Chissà che ...