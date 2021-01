Romeo | il figlio dei Beckham compie 18 anni e fa il modello – FOTO

(Di lunedì 18 gennaio 2021), ildel più celebre calciatore David corona il suo sogno alla “tenera” età di 18: fan e ragazze in estasi Il secondogenito della famiglia di un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

pastafarianiCPI : RT @articensurate: 2011 Parigi e 2012 a Milano, lo spettacolo 'Sul concetto di volto nel figlio di Dio' di Romeo Castellucci, ha suscitato… - articensurate : 2011 Parigi e 2012 a Milano, lo spettacolo 'Sul concetto di volto nel figlio di Dio' di Romeo Castellucci, ha susci… - Diregiovani : Romeo #Beckham ha fatto gol! Il figlio della celebre coppia David e Victoria ha posato per #Vogue L’Uomo, conquist… - CorrNazionale : #RomeoBeckham, figlio di David e Victoria, debutta sulla copertina di Vogue L’Uomo e taglia il suo primo traguardo… - sportli26181512 : Beckham celebra il figlio Romeo su Instagram: L'ex calciatore ha condiviso sulla sua pagina la foto della copertina… -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo figlio

Corriere dello Sport.it

Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, debutta sulla copertina di Vogue L’Uomo e taglia il suo primo traguardo nel mondo della moda Romeo Beckham ha fatto gol. Il figlio della celebre coppia Da ...

Romeo Beckham: il debutto in copertina (con i complimenti di mamma e papà, via social)

Il figlio di David Beckham dell'ex Posh Spice Victoria sceglie L'Uomo Vogue per la sua prima volta su una cover. Capelli biondi, cardigan verde oversize, pantaloni da jogging grigi, e stivaletti in pe ...