Romeo Beckham | il suo debutto in copertina su L’Uomo Vogue

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il nuovo numero de- in edicola dal prossimo 22 gennaio - segna ilinternazionale di, per la prima volta protagonista di unaè infatti stato fotografato per il magazine di Condé Nast da Mert and Marcus nello scorso mese di Dicembre a The Timber Barn, Muden Estate, non lontano da Londra. Le altre 3 copertine del numero sono dedicate a John Waters, attore, regista di culto, scrittore e artista, che il magazine ha fotografato e intervistato in esclusiva nella sua casa di Baltimora (foto di Ethan James Green); a Vladimir McCrary, modello simbolo della moda anni 90, protagonista di celebri campagne firmate da Richard Avedon (qui ritratto da Julien Martinez Leclerc); e infine a due gemelli appena nati, Jei e Jaxon, ritratti ...