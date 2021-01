Romeo Beckham debutta sulla copertina de L’Uomo Vogue

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il nuovo numero de L’Uomo Vogue – in edicola dal prossimo 22 gennaio – segna il debutto internazionale di Romeo Beckham, per la prima volta protagonista di una copertina. Romeo è infatti stato fotografato per il magazine di Condé Nast da Mert and Marcus nello scorso mese di Dicembre a The Timber Barn, Muden Estate, non lontano da Londra.