Roma, Zaniolo positivo al Covid: “Sto bene, tornerò presto” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid, a darne notizia lo stesso calciatore della Roma dal proprio profilo Instagram: “Sto bene, spero di tornare presto ad allenarmi a Trigoria” Positività al Covid per il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha annunciato l’esito del tampone, effettuato nella mattinata di oggi, sul proprio profilo Instagram. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolòè risultatoal, a darne notizia lo stesso calciatore delladal proprio profilo Instagram: “Sto, spero di tornaread allenarmi a Trigoria” Positività alper il centrocampista della, Nicolò. Il calciatore ha annunciato l’esito del tampone, effettuato nella mattinata di oggi, sul proprio profilo Instagram. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Roma | #Zaniolo positivo al Covid: 'Sto bene, non ho sintomi' - SkySport : ULTIM'ORA ROMA, ZANIOLO POSITIVO AL COVID-19 Il calciatore è asintomatico e in isolamento #SkySport #SerieA… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA, ZANIOLO POSITIVO AL COVID-19 Il calciatore è asintomatico e in isolamento #SkySport #SerieA #Zaniolo #Roma #… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, #Zaniolo annuncia:'Sono risultato positivo al Covid-19, ora in isolamento' - zazoomblog : Roma Zaniolo è positivo al Coronavirus: Sto bene non ho sintomi - #Zaniolo #positivo #Coronavirus: -