Roma, Zaniolo positivo al Covid: l’annuncio del giocatore (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come se non bastasse la rovinosa sconfitta nel derby, arriva un’altra brutta notizia per la Roma. Nicolò Zaniolo è positivo al Covid. Il centrocampista giallorosso, alle prese con un serio infortunio da inizio stagione, stava gradualmente provando il suo ritorno in squadra. Da tempo, infatti, si allenava in modo differenziato con il resto del gruppo. Lo stop dovuto alla positività al virus lo terrà fermo per almeno 10 giorni. A comunicarlo è stato lo stesso Zaniolo su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come se non bastasse la rovinosa sconfitta nel derby, arriva un’altra brutta notizia per la. Nicolòal. Il centrocampista giallorosso, alle prese con un serio infortunio da inizio stagione, stava gradualmente provando il suo ritorno in squadra. Da tempo, infatti, si allenava in modo differenziato con il resto del gruppo. Lo stop dovuto alla positività al virus lo terrà fermo per almeno 10 giorni. A comunicarlo è stato lo stessosu Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultatoal-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da ...

DiMarzio : #Roma | #Zaniolo positivo al Covid: 'Sto bene, non ho sintomi' - SkySport : ULTIM'ORA ROMA, ZANIOLO POSITIVO AL COVID-19 Il calciatore è asintomatico e in isolamento #SkySport #SerieA… - TuttoMercatoWeb : Zaniolo positivo, ma non era nel gruppo squadra. La Roma non dovrà entrare in bolla - Paladino70 : RT @CorSport: ?? #Roma, #Zaniolo è positivo al #Coronavirus: 'Sto bene, non ho sintomi'?? - giornaleradiofm : Covid: Roma; Zaniolo positivo, 'non ho sintomi': (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Cov… -