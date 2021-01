Roma | Nicolò Zaniolo positivo al Covid-19 | “Sto bene | non ho sintomi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021)al-19. Il giocatore dellae della Nazionale italiana lo conferma con un post su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultatoal-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto, non homa ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.sta tentando di recuperare dalla seconda rottura del crociato e spera di tornare in primavera. Ma per ora deve rimanere fermo a casa. SportFace.