Roma, insultati Ibanez e famiglia: il difensore brasiliano disattiva i commenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roger Ibanez ha pagato caro i due errori nel derby con la Lazio: la sua prestazione non solo ha influenzato il risultato della stracittadina, ma ha scatenato numerosi haters sui suoi profili social. Tante critiche sono spuntante sotto al post in cui promuoveva il suo profilo, condiviso prima della disputa della partita: con questoIbanez voleva festeggiare i 100mila follower decidendo di mettere in palio una maglia, ossia quella che avrebbe indossato nel derby. Nei commenti ne sono successe di tutti i colori: dai laziali che l’hanno sbeffeggiato (“Roger mi regali la maglia?”) ai tifosi giallorossi che l’hanno insultato per i due errori commessi. Risultato? Il difensore brasiliano si è visto costretto a limitare i commenti sotto le sue foto, anche e soprattutto a causa di offese ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rogerha pagato caro i due errori nel derby con la Lazio: la sua prestazione non solo ha influenzato il risultato della stracittadina, ma ha scatenato numerosi haters sui suoi profili social. Tante critiche sono spuntante sotto al post in cui promuoveva il suo profilo, condiviso prima della disputa della partita: con questovoleva festeggiare i 100mila follower decidendo di mettere in palio una maglia, ossia quella che avrebbe indossato nel derby. Neine sono successe di tutti i colori: dai laziali che l’hanno sbeffeggiato (“Roger mi regali la maglia?”) ai tifosi giallorossi che l’hanno insultato per i due errori commessi. Risultato? Ilsi è visto costretto a limitare isotto le sue foto, anche e soprattutto a causa di offese ...

Il difensore della Roma, infatti, dopo il derby perso 3-0, ha iniziato a ricevere commenti di sfottò e non solo. Alcuni utenti, secondo quanto riporta il sito del Corriere dello Sport, avrebbero ...

NOTIZIE AS ROMA - Un prestazione fatta di ombre quella di Roger Ibanez contro la Lazio: il difensore brasiliano, a seguito della sconfitta nel derby, è diventato uno dei bersagli principali degli sfog ...

