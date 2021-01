Roma, il Museo Etrusco sfida Taffo: “Dal sarcofago degli sposi una tomba così ve la sognate.” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Da quando siamo chiusi i nostri capolavori hanno bisogno di una bella spolverata. No, la lavatrice non ci serve, grazie!Comunque anche noi abbiamo delle offerte imbattibili: oltre 6mila oggetti con un solo biglietto.“ Questo è quanto si legge nel post della pagina del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il Museo infatti ha sfidato Taffo e Unieuro con la sua campagna social all’insegna della provocazione. “Ah ci dicono dal sarcofago degli sposi che una tomba così ve la sognate.” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Da quando siamo chiusi i nostri capolavori hanno bisogno di una bella spolverata. No, la lavatrice non ci serve, grazie!Comunque anche noi abbiamo delle offerte imbattibili: oltre 6mila oggetti con un solo biglietto.“ Questo è quanto si legge nel post della pagina delNazionaledi Villa Giulia. Ilinfatti hatoe Unieuro con la sua campagna social all’insegna della provocazione. “Ah ci dicono dalche unave la.” su Il Corriere della Città.

direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. L’artista è stato tuttavia amato e copiato dai contemporanei, come racconta Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma.

Emilia Romagna. Art Night: pittori a Parma. Venerdì 22 gennaio su Rai5: Correggio e Parmigianino.

PARMA. Due artisti di immenso valore la cui fama nei secoli ha subito fortune alterne, ma che oggi hanno finalmente trovato il loro posto tra i grandi della loro epoca. Nell'anno di Parma Capitale ita ...

direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. L'artista è stato tuttavia amato e copiato dai contemporanei, come racconta Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma.