Roma, Ibanez shock: insulti alla famiglia sui social, lui disattiva i commenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma - Roger Ibanez è stato protagonista in negativo del derby giocato venerdì scorso. I due errori nella stracittadina sono stati fatali per la Roma che si è ritrovata alla fine del primo tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Rogerè stato protagonista in negativo del derby giocato venerdì scorso. I due errori nella stracittadina sono stati fatali per lache si è ritrovatafine del primo tempo ...

sportli26181512 : #Roma, Ibanez shock: insulti alla famiglia sui social, lui disattiva i commenti: Tanti vergognosi commenti dopo gli… - sportli26181512 : #Roma, Ibanez shock: insulti alla famiglia sui social, lui disattiva i commenti: Tanti vergognosi commenti dopo gli… - MartinaASR90 : @albese5 @DFDYR98 @FDR85_ No ma dopo 20 minuti di ibanez in difficoltà sistemi il modulo,arretri uno spinazzola al… - flamanc24 : RT @effetronky: Allarme neve a Roma Mon c'è problema: la spazza Ibanez Come al derby ?? #Lazio #LazioRoma #ahahah - danielelozzi : Primi 5 Roma per minuti giocati (24 partite): 1. Mkhitaryan 1768 2. Ibanez 1588 3. Pellegrini 1467 4. Veretout 1431 5. Spinazzola 1426 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ibanez Roma, Ibanez shock: insulti alla famiglia sui social, lui disattiva i commenti Corriere dello Sport.it Derby, ancora ironia social: "La neve? La spazza Ibañez" - FOTO & VIDEO

Nelle ultime ore sulla Capitale stanno cadendo alcuni fiocchi di neve che però non riescono a freddare gli animi dei tifosi della Lazio, ancora caldi dopo la roboante vittoria nel ...

Serie A: la Lazio trionfa nel derby, serata da incubo per la Roma

La Lazio ha battuto con un perentorio 3-0 la Roma nel derby che ha aperto la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, che hanno travolto i giallorossi con la rete di Immobile ...

Nelle ultime ore sulla Capitale stanno cadendo alcuni fiocchi di neve che però non riescono a freddare gli animi dei tifosi della Lazio, ancora caldi dopo la roboante vittoria nel ...La Lazio ha battuto con un perentorio 3-0 la Roma nel derby che ha aperto la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, che hanno travolto i giallorossi con la rete di Immobile ...