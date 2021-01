Roma, ghiaccio killer: donna cade con lo scooter e muore (Di lunedì 18 gennaio 2021) ghiaccio killer sulle strade della Capitale. Una donna è morta questa mattina in via Tiburtina all'altezza della metro Ponte Mammolo, dopo aver sbandato a bordo dello scooter su cui viaggiava. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021)sulle strade della Capitale. Unaè morta questa mattina in via Tiburtina all'altezza della metro Ponte Mammolo, dopo aver sbandato a bordo dellosu cui viaggiava. La ...

I primi fiocchi sono caduti nella mattinata di ieri. Oggi scuole chiuse in molti centri. Temperature ancora sotto zero. Tanti i problemi e i disagi registrati ...

