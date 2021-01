Roma, ghiaccio killer: cade con lo scooter e muore (Di lunedì 18 gennaio 2021) ghiaccio killer sulle strade della Capitale. Un uomo classe '82 è morto questa mattina in via Tiburtina all'altezza della metro Ponte Mammolo, dopo aver sbandato a bordo dello scooter su cui viaggiava. Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021)sulle strade della Capitale. Un uomo classe '82 è morto questa mattina in via Tiburtina all'altezza della metro Ponte Mammolo, dopo aver sbandato a bordo dellosu cui viaggiava.

romasulweb : La neve circonda Roma, nella Capitale solo nevischio. Allarme per il ghiaccio - LuceverdeRoma : ??? #Roma - CHIUSURA TEMPORANEA - Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, è allarme ghiaccio: Panoramica chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia - leggoit : Roma, è allarme ghiaccio: Panoramica chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, ghiaccio killer: donna cade con lo scooter e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ghiaccio Strade ghiacciate a Roma e provincia: chiusure e deviazioni RomaToday Incidente mortale a causa della strada ghiacciata: 39enne morto sulla Tiburtina

A causa della strada ghiacciata per le bassissime temperature un uomo di 39 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina a Roma. Stando a quanto riporta il quotidiano ...

Roma, è allarme ghiaccio: Panoramica chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia

Problemi di viabilità questa mattina per la presenza di ghiaccio su alcune strade di Roma. Le temperatura andate sotto lo zero nella notte stanno mettendo in ginocchio la circolazione ...

A causa della strada ghiacciata per le bassissime temperature un uomo di 39 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina a Roma. Stando a quanto riporta il quotidiano ...Problemi di viabilità questa mattina per la presenza di ghiaccio su alcune strade di Roma. Le temperatura andate sotto lo zero nella notte stanno mettendo in ginocchio la circolazione ...