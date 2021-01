Roma, detenuto evade da Rebibbia: ecco l’identikit dell’uomo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il detenuto evaso ieri attorno alle 16:00 dal Carcere di Rebibbia è Manolo Gambini, 41enne originario di Cerveteri. L’uomo aveva ancora sei anni da scontare in reclusione ma ieri è riuscito a fuggire. Aldo Di Giacomo, segretario della polizia penitenziaria Spp, individua le cause dell’evasione nella mancanza di personale all’interno della struttura. Da una ricostruzione iniziale Gambini avrebbe scavalcato una prima rete per poi arrampicarsi e superare il muro principale. Leggi anche: Coronavirus e l’allarme nelle carceri del Lazio: ‘Servono più controlli sanitari’ Le ricerche sono aperte così come le polemiche che ha suscitato quest’evasione: la priorità assoluta, ora però, è individuare il detenuto e riportarlo in carcere. Decine di poliziotti impegnati e il supporto degli elicotteri sono impegnati nella caccia all’uomo. Intanto Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilevaso ieri attorno alle 16:00 dal Carcere diè Manolo Gambini, 41enne originario di Cerveteri. L’uomo aveva ancora sei anni da scontare in reclusione ma ieri è riuscito a fuggire. Aldo Di Giacomo, segretario della polizia penitenziaria Spp, individua le cause dell’evasione nella mancanza di personale all’interno della struttura. Da una ricostruzione iniziale Gambini avrebbe scavalcato una prima rete per poi arrampicarsi e superare il muro principale. Leggi anche: Coronavirus e l’allarme nelle carceri del Lazio: ‘Servono più controlli sanitari’ Le ricerche sono aperte così come le polemiche che ha suscitato quest’evasione: la priorità assoluta, ora però, è individuare ile riportarlo in carcere. Decine di poliziotti impegnati e il supporto degli elicotteri sono impegnati nella caccia all’uomo. Intanto Di ...

