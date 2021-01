Roma – Chi è detenuto evaso da Rebibbia | Manolo Gambini

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 18 gennaio 2021), il 41enne di Cerveteri in fuga, deve ancora scontare sei anni di carcere. Non è tuttavia la prima volta chediventa scenario di una evasione E’ caccia a, 41 anni di Cerveteri e in passato arrestato per una serie di furti in abitazione,poco prima delle 17 di domenica 17 gennaio. Quel numero associato spesso