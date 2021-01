Rogo nel deposito dei bus Seta a Reggio Emilia: distrutti 13 mezzi (Di lunedì 18 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Un devastante incendio scoppiato ieri sera nel deposito degli autobus di in via Del Chionso a Reggio Emilia ha messo fuori uso almeno 13 mezzi dell’azienda di trasporto pubblico Seta, alla vigilia della ripresa in presenza delle lezioni nelle scuole superiori. Le fiamme si sarebbero propagate da un autobus a Gpl nella rimessa. Non si registrano feriti, ma i danni si annunciano ingenti. Il sindaco Luca Vecchi, che ieri sera si è recato sul posto ha assicurato: “Domani arriveranno da Modena alcuni mezzi sostitutivi, ma dobbiamo aspettarci qualche giorno di disagi, perché prima di tornare a pieno regime saranno necessari controlli anche sui bus che erano vicini a quelle interessate dall’incendio. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco per la professionalità e la tempestività con cui sono intervenuti”. In un tweet la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni parla di un “fatto inquietante” e comunica: “Mi sto attivando affinché il caso venga seguito con estrema attenzione non escludendo nessuna pista. Giù le mani dal trasporto pubblico reggiano”. CISL: “UN FATTO CHE AGGRAVA LA SITUAZIONE DI TRASPORTO PUBBLICO” Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Un devastante incendio scoppiato ieri sera nel deposito degli autobus di in via Del Chionso a Reggio Emilia ha messo fuori uso almeno 13 mezzi dell’azienda di trasporto pubblico Seta, alla vigilia della ripresa in presenza delle lezioni nelle scuole superiori. Le fiamme si sarebbero propagate da un autobus a Gpl nella rimessa. Non si registrano feriti, ma i danni si annunciano ingenti. Il sindaco Luca Vecchi, che ieri sera si è recato sul posto ha assicurato: “Domani arriveranno da Modena alcuni mezzi sostitutivi, ma dobbiamo aspettarci qualche giorno di disagi, perché prima di tornare a pieno regime saranno necessari controlli anche sui bus che erano vicini a quelle interessate dall’incendio. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco per la professionalità e la tempestività con cui sono intervenuti”. In un tweet la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni parla di un “fatto inquietante” e comunica: “Mi sto attivando affinché il caso venga seguito con estrema attenzione non escludendo nessuna pista. Giù le mani dal trasporto pubblico reggiano”. CISL: “UN FATTO CHE AGGRAVA LA SITUAZIONE DI TRASPORTO PUBBLICO”

emergenzavvf : #ReggioEmilia #18gennaio, concluso stanotte l'intervento in via Chionso per l'#incendio in un deposito di autobus,… - Peppe_Leggio : RT @giuliaselvaggi2: Continuo a pensare a quella donna malata di mente, stuprata sin da piccola dal padre, costretta a prostituirsi dalla m… - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: #ReggioEmilia #18gennaio, concluso stanotte l'intervento in via Chionso per l'#incendio in un deposito di autobus, quindi… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: #ReggioEmilia #18gennaio, concluso stanotte l'intervento in via Chionso per l'#incendio in un deposito di autobus, quindi… - Pafo44193505 : RT @emergenzavvf: #ReggioEmilia #18gennaio, concluso stanotte l'intervento in via Chionso per l'#incendio in un deposito di autobus, quindi… -