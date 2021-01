“Rivoluzionò il mondo della musica” Addio ad uno dei più grandi artisti del secolo | morto per colpa del Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021)il modo di fare: fu il primo produttore discografico ad unire al suo mestiere anche quello dell’artista, tanto da essere annoverato dalla rivista Rolling Stone al 64esimo posto nella classifica dei 100 miglioridi sempre. Inventoretecnica Wall of Sound, e autentico rivoluzionario del rock eleggera, Harvey Philip Spector, conosciuto come Phil Spector, èall’età di 81 anni, nella prigione di StatoCalifornia, a Corcoran. Secondo il sito Tmz l’artista èper complicanze legate al. Il produttore nel 2009 stava scontando una condanna a 19 anni di carcere per l’omicidio di secondo grado dell’attrice Lana Clarkson. Spector ebbe una vita tumultuosa. ...