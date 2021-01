Ritrovato in una casa a Napoli il ”Salvator Mundi”: il quadro era stato trafugato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era in un appartamento di Napoli il ”Salvator Mundi”, dipinto di scuola leonardesca di ingente valore, risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il museo “DOMA” della Basilica di San Domenico Maggiore del capoluogo partenopeo, tornato oggi nella cappella Muscettola dalla quale era stato trafugato. A trovarlo sono stati gli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile durante un’indagine che li ha portati in via Strada Provinciale delle Brecce. Il proprietario dell’appartamento dove il quadro è stato trovato, un 36enne, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di ricettazione. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era in un appartamento diil ””, dipinto di scuola leonardesca di ingente valore, risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il museo “DOMA” della Basilica di San Domenico Maggiore del capoluogo partenopeo, tornato oggi nella cappella Muscettola dalla quale era. A trovarlo sono stati gli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile durante un’indagine che li ha portati in via Strada Provinciale delle Brecce. Il proprietario dell’appartamento dove iltrovato, un 36enne, èsottoposto a fermo con l’accusa di ricettazione.

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato una Ritrovato in una casa a Napoli il ”Salvator Mundi”: il quadro era stato trafugato L'HuffPost Ritrovato il Salvator Mundi trafugato dalla cappella dei Muscettola

Era in un appartamento del capoluogo partenopeo, il Salvator Mundi, dipinto di scuola leonardesca di ingente valore, risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il museo ...

