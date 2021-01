Ritrovato a Napoli ‘Salvator Mundi’ | dipinto di scuola leonardesca del XV secolo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) NAPOLI – Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Napoli, durante un’attività d’indagine, hanno rinvenuto, occultato in una camera di un appartamento di via Strada Provinciale delle Brecce, il ‘Salvator Mundi’, dipinto di scuola leonardesca risalente al XV secolo, che fa parte di una collezione custodita museo Doma della basilica di San Domenico Maggiore a Napoli e collocato nella cappella Muscettola, da cui era stato trafugato. Il proprietario dell’appartamento, un napoletano di 36 anni con precedenti di polizia, rintracciato poco distante dall’abitazione, è stato sottoposto a fermo per ricettazione.

