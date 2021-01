Ripartono da oggi le lezioni in presenza per 640mila studenti delle superiori (Di lunedì 18 gennaio 2021) oggi Lunedì 18 gennaio Ripartono nuovamente le lezioni in presenza per 640mila studenti delle scuole superiori in quattro regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise. Nello specifico 256mila della regione Lazio, 13mila del Molise, 176mila del Piemonte e infine 196mila dell’Emilia Romagna. lezioni in presenza al 50% Oltre alle Regioni sopra citate dall’11 gennaio anche altre regioni hanno cominciato le lezioni in presenza del 50% in particolare Toscana, Valle D’Aosta e Abruzzo mentre in Trentino le scuole sono state aperte dopo l’epifania, il 7 gennaio. Situazione diversa nelle Marche dove le scuole dovrebbero riaprire il 1 febbraio ma solo se l’indice di infezione Rt rimane ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)Lunedì 18 gennaionuovamente leinperscuolein quattro regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise. Nello specifico 256mila della regione Lazio, 13mila del Molise, 176mila del Piemonte e infine 196mila dell’Emilia Romagna.inal 50% Oltre alle Regioni sopra citate dall’11 gennaio anche altre regioni hanno cominciato leindel 50% in particolare Toscana, Valle D’Aosta e Abruzzo mentre in Trentino le scuole sono state aperte dopo l’epifania, il 7 gennaio. Situazione diversa nelle Marche dove le scuole dovrebbero riaprire il 1 febbraio ma solo se l’indice di infezione Rt rimane ...

