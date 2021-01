“Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al Pil della Regione”: la richiesta dell’assessora lombarda Moratti al commissario Arcuri (Di lunedì 18 gennaio 2021) La neo-assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha chiesto a Domenico Arcuri di distribuire i vaccini anti-Covid anche in base al contributo che le regioni danno al Pil nazionale. In altre parole: più vaccini ai lombardi. In una lettera inviata al commissario per l’emergenza Coronavirus, l’ex sindaca di Milano – che pochi giorni fa ha preso il posto di Giulio Gallera ed è stata designata anche come vice presidente della giunta – ha elencato dei nuovi parametri chiedendo che vengano integrati tra quelli già esistenti. E tra mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus, ecco che è spuntato anche il contributo fornito al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) La neo-assessora al WelfareLombardia, Letizia, ha chiesto a Domenicodi distribuire iinal contributo che le regioni danno al Pil nazionale. In altre parole: piùai lombardi. In una lettera inviata alper l’emergenza Coronavirus, l’ex sindaca di Milano – che pochi giorni fa ha preso il posto di Giulio Gallera ed è stata designatacome vice presidentegiunta – ha elencato dei nuovi parametri chiedendo che vengano integrati tra quelli già esistenti. E tra mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus, ecco che è spuntatoil contributo fornito al ...

