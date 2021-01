Rinviata a domani la sentenza sulla detenzione di Zaki (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – La decisione sul prolungamento della detenzione cautelare di 45 giorni di Patrick Zaki si conoscerà domani. Lo hanno confermato all’agenzia Dire fonti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l’ong con cui il ricercatore egiziano collaborava fino all’arresto e che ora gli sta fornendo supporto legale. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – La decisione sul prolungamento della detenzione cautelare di 45 giorni di Patrick Zaki si conoscerà domani. Lo hanno confermato all’agenzia Dire fonti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l’ong con cui il ricercatore egiziano collaborava fino all’arresto e che ora gli sta fornendo supporto legale.

Lo hanno confermato all'agenzia Dire fonti dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l'ong con cui il ricercatore egiziano collaborava fino all'arresto e che ora gli sta fornendo supporto l ...

Chievo a caccia del quinto posto, domani sera in campo contro il Vicenza

Il Chievo affronta domani sera il Vicenza. Una partita che in caso di vittoria porterebbe il Chievo al quinto posto con trenta punti.

