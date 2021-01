Rihanna è la cover star di “Essence” con i capelli più creativi di sempre (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fresca del lancio di Savage x Fenty di San Valentino, Rihanna passa momentaneamente da icona sexy a musa artistica. La pop star 32enne è la nuova cover star di Essence Magazine e dello shooting/collage creato da Lorna Simpson. Una serie di scatti in cui sono protagonisti gli hairstyle surrealisti e fiabeschi perfetti per sognare. Rihanna, i beauty look più belli guarda le foto Rihanna in versione surrealista Sulla testa un agglomerato (disegnato) di gemme e cristalli geologici, sul ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fresca del lancio di Savage x Fenty di San Valentino,passa momentaneamente da icona sexy a musa artistica. La pop32enne è la nuovadiMagazine e dello shooting/collage creato da Lorna Simpson. Una serie di scatti in cui sono protagonisti gli hairstyle surrealisti e fiabeschi perfetti per sognare., i beauty look più belli guarda le fotoin versione surrealista Sulla testa un agglomerato (disegnato) di gemme e cristalli geologici, sul ...

CheLamenta : Rihanna aggiungi la tua musica su instagram perché io non ce la faccio più a sentire le cover di umbrella - MEGustaChannel : MEGustaMagazine - Rihanna sul numero di gennaio/febbraio 2021 di Essence! #Cover #Copertina #ServizioFotografico… - dalchodha : Lorna Simpson! RiRi! - sweatxside : RT @vitadafanboy: AMANTI DI RIHANNA ALL’ASCOLTO!! Le ragazze hanno anche fatto una cover eccezionale di Love On The Brain? -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna cover Essence, Rihanna conquista la cover Sky Tg24 Essence, Rihanna conquista la cover

Dal successo musicale a icona di stile, Robyn Rihanna Fenty, questo il nome all’anagrafe, è un vero e proprio fenomeno mediatico in costante ascesa da oltre quindici anni. Nell ...

Ferrara: “Se la Fiorentina tratta davvero Pellè o siamo nel 2010 o non si sa dove battere il capo”

Un post tagliente da parte di Benedetto Ferrara che commenta le voci relative a Graziano Pellè, come possibile candidato per l’attacco viola nel mercato di gennaio: “Se trattiamo davvero Pellè signifi ...

Dal successo musicale a icona di stile, Robyn Rihanna Fenty, questo il nome all’anagrafe, è un vero e proprio fenomeno mediatico in costante ascesa da oltre quindici anni. Nell ...Un post tagliente da parte di Benedetto Ferrara che commenta le voci relative a Graziano Pellè, come possibile candidato per l’attacco viola nel mercato di gennaio: “Se trattiamo davvero Pellè signifi ...