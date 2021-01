Rigopiano, a 4 anni dalla tragedia il ricordo dei familiari (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’AQUILA – Quattro anni dopo l’incredulità è la stessa. Soprattutto, ad essere identico, è il dolore. Ancora una volta il silenzio avvolge Rigopiano. Una cerimonia sobria, la fiaccolata e lo stesso identico silenzio, rotto dai singhiozzi di chi, da quattro anni, piange la scomparsa di un figlio, di un padre, una madre, un fratello o un amico. Sono i familiari delle 29 vittime dell’Hotel Rigopiano, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una terribile e inimmaginabile valanga che, prendendosi le loro vite, ha aperto una ferita mai rimarginata nella montagna, ma soprattutto nel cuore di tutto l’Abruzzo. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’AQUILA – Quattro anni dopo l’incredulità è la stessa. Soprattutto, ad essere identico, è il dolore. Ancora una volta il silenzio avvolge Rigopiano. Una cerimonia sobria, la fiaccolata e lo stesso identico silenzio, rotto dai singhiozzi di chi, da quattro anni, piange la scomparsa di un figlio, di un padre, una madre, un fratello o un amico. Sono i familiari delle 29 vittime dell’Hotel Rigopiano, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una terribile e inimmaginabile valanga che, prendendosi le loro vite, ha aperto una ferita mai rimarginata nella montagna, ma soprattutto nel cuore di tutto l’Abruzzo.

matteosalvinimi : Quattro anni fa #Rigopiano, in memoria delle vittime di una tragedia che ancora sconvolge tutti noi. I loro cari e… - emergenzavvf : Quattro anni fa la tragedia di #Rigopiano. Per otto giorni i #vigilidelfuoco operarono in condizioni estreme salvan… - DPCgov : #18gennaio 2017, una slavina travolge l’hotel #Rigopiano. Prova durissima per i soccorritori impegnati per otto gio… - GianniSea : RT @TgrRai: Tragedia di #Rigopiano (PE), nuovi documenti della @DPCgov fanno dire al comitato dei parenti delle 29 vittime: “Se fossero sta… - Domenico1oo777 : RT @myrtamerlino: Certe ferite non si rimarginano, certe immagini non si dimenticano. 4 anni fa, il dolore che non passa. #Rigopiano #18gen… -