Ricoveri e intensive, una spaventosa e inattesa risalita: cifre inquietanti. Giù i contagi, 377 morti: il bollettino (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per cinque giorni consecutivi il trend dei Ricoveri era in discesa, ma nel bollettino di lunedì 18 gennaio rilasciato dal ministero della Salute si registra una brusca inversione di tendenza, che fa immediatamente risalire l'allarme. Quello dei Ricoveri è infatti l'unico dato “anomalo” di un aggiornamento che per il resto è identico a quello di ogni lunedì, quando si assiste puntualmente a un crollo di tutti i numeri: nelle ultime 24 ore sono infatti stati riscontrati soltanto 8.824 contagiati su 158.674 tamponi (tasso di positività al 5,6%, dimezzato da quando contano anche i test rapidi), a fronte di 14.763 guariti e 377 morti. Dicevamo però della situazione ospedaliera poco incoraggiante, che potrebbe indicare una ripresa della seconda ondata: il saldo dei Ricoveri nei reparti Covid ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per cinque giorni consecutivi il trend deiera in discesa, ma neldi lunedì 18 gennaio rilasciato dal ministero della Salute si registra una brusca inversione di tendenza, che fa immediatamente risalire l'allarme. Quello deiè infatti l'unico dato “anomalo” di un aggiornamento che per il resto è identico a quello di ogni lunedì, quando si assiste puntualmente a un crollo di tutti i numeri: nelle ultime 24 ore sono infatti stati riscontrati soltanto 8.824ati su 158.674 tamponi (tasso di positività al 5,6%, dimezzato da quando contano anche i test rapidi), a fronte di 14.763 guariti e 377. Dicevamo però della situazione ospedaliera poco incoraggiante, che potrebbe indicare una ripresa della seconda ondata: il saldo deinei reparti Covid ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Gimbe: 'Aumentano casi, ricoveri e terapie intensive. Il #vaccino non è una soluzione immediata e serve a… - TgLa7 : #Covid: Gimbe, aumentano casi, ricoveri e terapie intensive. Vaccino non e' una soluzione immediata e serve adesso il lockdown - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 153 nuovi casi e 21 decessi in Fvg. Restano stabili a 63 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre quelli negli… - mrosamalisan : RT @IlFriuli: Coronavirus, 153 nuovi casi e 21 decessi in Fvg. Restano stabili a 63 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre quelli negli… - napolista : Report Campania, scendono i positivi ma anche i tamponi. Percentuale al 9,2% Sono solo 714 i positivi riportati da… -