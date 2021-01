Ribelli Houthi: nuovo “regalo” dell’amministrazione Trump (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ribelli Houthi yemeniti potrebbero rientrare nell’elenco dei gruppi terroristici nonostante la contrarietà delle organizzazioni umanitarie impegnate nel Paese. Se approvata, la mozione potrebbe compromettere le relazioni statunitensi con l’Iran che appoggia il movimento di Ansar Allah. In questo modo, Trump potrebbe sferrare l’ennesimo scacco al nuovo coinquilino della Casa Bianca ancor prima del suo insediamento. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021)yemeniti potrebbero rientrare nell’elenco dei gruppi terroristici nonostante la contrarietà delle organizzazioni umanitarie impegnate nel Paese. Se approvata, la mozione potrebbe compromettere le relazioni statunitensi con l’Iran che appoggia il movimento di Ansar Allah. In questo modo,potrebbe sferrare l’ennesimo scacco alcoinquilino della Casa Bianca ancor prima del suo insediamento.

