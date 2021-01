Riapertura scuole: partito il piano di potenziamento straordinario del trasporto pubblico nel Lazio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, è partito anche il piano di potenziamento straordinario del trasporto pubblico gestito da Astral spa per conto della Regione Lazio. 149 bus per 14 nuove linee, cosiddette “S”, in servizio a Roma dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, con frequenza ogni 7 minuti. Segnalate con apposite paline, hanno itinerari circolari con partenza dai principali capolinea di Cotral e stazioni metro e convogliano tutte a Termini. La capienza, nel rispetto delle norme anti-contagio, è fissata al 50%. potenziamento del Tpl attivo anche nelle Province di Latina e Rieti, con 30 nuovi mezzi aggiuntivi integrati con altri sistemi di mobilità. “Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti, Astral, Cotral, Atac e Roma Servizi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, èanche ildidelgestito da Astral spa per conto della Regione. 149 bus per 14 nuove linee, cosiddette “S”, in servizio a Roma dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, con frequenza ogni 7 minuti. Segnalate con apposite paline, hanno itinerari circolari con partenza dai principali capolinea di Cotral e stazioni metro e convogliano tutte a Termini. La capienza, nel rispetto delle norme anti-contagio, è fissata al 50%.del Tpl attivo anche nelle Province di Latina e Rieti, con 30 nuovi mezzi aggiuntivi integrati con altri sistemi di mobilità. “Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti, Astral, Cotral, Atac e Roma Servizi ...

Da questa mattina in Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Molise riprenderanno parzialmente le lezioni in presenza . Anche l'Associazione dei presidi è soddisfatta: "Buona notizia, ora smettiamola con le ..."

La scuola, non solo nell'ultimo anno caratterizzato dall'arrivo di una disastrosa epidemia che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero sia da un ...

