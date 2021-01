Riapertura scuole, oggi ritornano in aula gli studenti delle superiori di Piemonte, Emilia, Lazio e Molise (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo mesi di DAD e la falsa partenza di settembre/ottobre la campanella tornerà a squillare nelle classe degli istituti superiori di Piemonte, Emilia, Lazio e Molise. Una Riapertura che si spera possa essere da slancio a tutte le altre, al momento ancora scettiche o bloccate sul da farsi. Le regioni menzionate, dunque, si aggiungono a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo mesi di DAD e la falsa partenza di settembre/ottobre la campanella tornerà a squillare nelle classe degli istitutidi. Unache si spera possa essere da slancio a tutte le altre, al momento ancora scettiche o bloccate sul da farsi. Le regioni menzionate, dunque, si aggiungono a L'articolo

mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - Agenzia_Ansa : Studenti in piazza da Nord a Sud per la riapertura delle #scuole. Riprese oggi le mobilitazioni in diverse città it… - carlaruocco1 : Prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: 'Tenere aperte le scuole dovrebbe stare molto più… - veneziatoday : Veneto, ricorso al Tar per riapertura scuole. Zaia: «Non ritiro l'ordinanza» - mario_bontempo : RT @francescagraz1: E capiremo che il problema è il fallimento nella riapertura delle scuole, l’elevata mortalità Covid, crisi economica pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Ricciardi avverte: “Pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi” Orizzonte Scuola "In classe anche gli studenti delle superiori" Gli scienziati del governo spiazzano le Regioni

Sicuramente più noiosa. La grottesca battaglia sulla riapertura delle scuole superiori (che torneranno ad accogliere gli studenti in ordine sparso, come potete leggere nella colonna qui a fianco) si ...

Rientro a scuola, Gilda contro Bonaccini “Nessun sindacato coinvolto”

“Il Presidente della Regione Bonaccini, all’indomani della sentenza del Tar che dispone la riapertura delle scuole di 2° grado a partire da oggi, ha dichiarato che il lavoro fatto finora avrebbe ...

Sicuramente più noiosa. La grottesca battaglia sulla riapertura delle scuole superiori (che torneranno ad accogliere gli studenti in ordine sparso, come potete leggere nella colonna qui a fianco) si ...“Il Presidente della Regione Bonaccini, all’indomani della sentenza del Tar che dispone la riapertura delle scuole di 2° grado a partire da oggi, ha dichiarato che il lavoro fatto finora avrebbe ...