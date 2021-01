Riapertura scuole Marche, si apre uno spiraglio per anticipare ritorno delle superiori al 50% (Di lunedì 18 gennaio 2021) Potrebbe anche anticipare il ritorno a scuola delle superiori nella Regione Marche: al momento è prevista DaD fino al 31 gennaio ma se i dati lo consentiranno il presidente potrebbe decidere di aprire già il 25 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Potrebbe ancheila scuolanella Regione: al momento è prevista DaD fino al 31 gennaio ma se i dati lo consentiranno il presidente potrebbe decidere di aprire già il 25 gennaio. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Ricciardi avverte: “Pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi” Orizzonte Scuola Brutte notizie per la Racagni, a settembre nessuna apertura

L’autunno prossimo, alla riapertura delle scuole, nessun alunno varcherà la soglia della Racagni. A confermare quello che molti temevano è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, che ...

SCUOLA – Rischio contagi, alcuni studenti propongono la riduzione dei giorni in aula

CAMPOBASSO – Riapertura scuole in presenza dal coro “è andato tutto bene” compreso i trasporto, si contrappongono gli studenti questa volta del Liceo Alfano Perrotta “Nella giornata di oggi sono stat ...

