Riapertura scuole, il Blocco Studentesco guida la protesta: “La vostra incompetenza è la nostra guerra” (Video e Foto) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Erano centinaia gli studenti romani che stamattina si sono dati appuntamento sotto il ministero della Pubblica Istruzione per protestare contro le nuove decisioni del governo sulla Riapertura delle scuole. Una manifestazione senza colori e senza bandiere – se non il tricolore – indetta contro un esecutivo che da oltre un anno sembra più impegnato a negare il diritto all’istruzione e dare il «colpo di grazia» ad una scuola già morente, che a trovare soluzioni per riaprire definitivamente e in sicurezza. Ad aderire alla protesta anche una moltitudine di ragazzi del Blocco Studentesco. Un ritorno in classe a metà Proprio nella giornata di oggi era previsto il ritorno tra i banchi per solo il 50% degli studenti del Lazio: il 60% degli alunni è entrato alle 8, il 40% alle 10. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Erano centinaia gli studenti romani che stamattina si sono dati appuntamento sotto il ministero della Pubblica Istruzione perre contro le nuove decisioni del governo sulladelle. Una manifestazione senza colori e senza bandiere – se non il tricolore – indetta contro un esecutivo che da oltre un anno sembra più impegnato a negare il diritto all’istruzione e dare il «colpo di grazia» ad una scuola già morente, che a trovare soluzioni per riaprire definitivamente e in sicurezza. Ad aderire allaanche una moltitudine di ragazzi del. Un ritorno in classe a metà Proprio nella giornata di oggi era previsto il ritorno tra i banchi per solo il 50% degli studenti del Lazio: il 60% degli alunni è entrato alle 8, il 40% alle 10. ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Ricciardi avverte: “Pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi” Orizzonte Scuola Seconde case e nuovo Dpcm: il Viminale: «Sempre possibile il rientro nell’abitazione»

Zaia: C'è un ricorso

«Rimane confermata da un lato fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse - con la consueta eccezione di quelli motivat ...Sulla chiusura delle scuole in Veneto fino al 31 gennaio "è stato fatto un ricorso, è un diritto in democrazia, dopodiché vedremo qual è il testo di questo ricorso". Lo ha reso noto il presidente dell ...