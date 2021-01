Repubblica – L’Inter non cambia nome. Inter Milano? Campagna di lancio del nuovo logo (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Repubblica smentisce le voci sul cambio nome delL’Inter Giornata di agitazione tra i tifosi delL’Inter dopo che si è diffusa la notizia di un cambio nome: da Football Club Internazionale Milano a Inter Milano. Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, sul proprio profilo Twitter non ci sarà alcun cambio di nominazione. “Un po’ di chiarezza. La ragione sociale resterà Fc Internazionale Milano. Il nome del club non cambia. “#Inter Milano” sarà la Campagna di lancio del nuovo logo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lasmentisce le voci sul cambiodelGiornata di agitazione tra i tifosi deldopo che si è diffusa la notizia di un cambio: da Football Clubnazionale. Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de La, sul proprio profilo Twitter non ci sarà alcun cambio di nominazione. “Un po’ di chiarezza. La ragione sociale resterà Fcnazionale. Ildel club non. “#” sarà ladidel...

capuanogio : Condo’ su #Repubblica: fra l’allievo #Pirlo e il maestro #Conte non c’è stata gara. E’ una vittoria che indirizza l… - ilD4DO : @NonConoscoVG Segnalo il tweet di Franco Vanni, giornalista di Repubblica: non cambia la ragione sociale. Saremo se… - Profilo3Marco : RT @repubblica: L'Inter, le difficoltà di Suning e i meriti di Conte. Avanti tutta per la cessione - repubblica : L'Inter, le difficoltà di Suning e i meriti di Conte. Avanti tutta per la cessione - varanasi_baby : Tale Fidanza di FdI interviene ad Agorà, interpellato sull’attuale crisi di governo si mostra talmente concentrato… -