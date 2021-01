(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen.(Adnkronos) – Ladisull’elettrico “è una applicazione killer” che “non ha niente da invidiare” a quella della concorrenza tedesca e che nonostante “un contesto difficile” permetterà al gruppo “di venire fuori dall’inferno” di questi ultimi anni problematici. Lo sottolinea in un’intervista al ‘Financial Times’ l’ad del gruppo, l’italiano Luca de Meo, illustrando le ambizioni del piano strategico ‘Renaulution’ presentato la scorsa settimana e che prevede un passaggio dal “volume al valore”. Una evoluzione che, ricorda il quotidiano britannico, rappresenta la pietra tombale sull’eredità di Carlos Ghosn, che per quasi venti anni ha guidatoe Nissan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Renault: De Meo nostra tecnologia elettrica superiore a concorrenza - #Renault: #nostra #tecnologia - TV7Benevento : Renault: De Meo, 'nostra tecnologia elettrica superiore a concorrenza'... - orafinanza : Renault: la Borsa promuove De Meo che punta spedito sull’utile Leggi l'articolo: - Ruda97_Official : L'amministratore delegato del Gruppo Renault Luca de Meo ha ammesso di aver fissato già l'unico obiettivo del team… - autologia_net : Renault e Stellantis: incroci di manager e marchi di Pierluigi Bonora Il milanese Luca De Meo, dal primo luglio 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Meo

Lo sottolinea in un'intervista al 'Financial Times' l'ad del gruppo Renault, l'italiano Luca de Meo, illustrando le ambizioni del piano strategico 'Renaulution' presentato la scorsa settimana e che ...Dalla Renault 5 che rinasce elettrica al grosso SUV di Dacia, ecco come evolverà lo stile col nuovo piano presentato giorni fa ...