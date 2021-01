Reina: “Il 3-0 è stato esaltante. Mi diverto, voglio ancora essere protagonista” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere della Lazio, Pepe Reina ha parlato a Radio Marca della sua stagione nella Lazio del derby vinto 3-0. Queste le sue parole: “Il 3-0 maturato l’altro giorno è stato una sorpresa perché non partivamo col favore del pronostico. Loro sono messi meglio in classifica perché sono stati più costanti ma in un derby non ci sono favoriti”. Sulla stagione alla Lazio: “Sono venuto qui dopo una mezza stagione molto intensa all’Aston Villa. Volevo essere ancora protagonista anche se sapevo che qui avrei trovato una sana concorrenza. Ho giocato di più di quanto mi aspettassi e spero di continuare così”. Sul ritiro a fine carriera: “Non penso a mettere una data di scadenza. Ora mi diverto molto e mi godo ogni giorno di più visto che sono consapevole che mi manca sempre meno alla fine della ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere della Lazio, Pepeha parlato a Radio Marca della sua stagione nella Lazio del derby vinto 3-0. Queste le sue parole: “Il 3-0 maturato l’altro giorno èuna sorpresa perché non partivamo col favore del pronostico. Loro sono messi meglio in classifica perché sono stati più costanti ma in un derby non ci sono favoriti”. Sulla stagione alla Lazio: “Sono venuto qui dopo una mezza stagione molto intensa all’Aston Villa. Volevoanche se sapevo che qui avrei trovato una sana concorrenza. Ho giocato di più di quanto mi aspettassi e spero di continuare così”. Sul ritiro a fine carriera: “Non penso a mettere una data di scadenza. Ora mimolto e mi godo ogni giorno di più visto che sono consapevole che mi manca sempre meno alla fine della ...

IlfuEelst : @lollo___95 @MozzaTaro Certamente, quest'estate Reina è stato ceduto alla Lazio a titolo gratuito, mentre Halilovic… - DomenicoFiculli : @ale_rasch @Neil18722810 Boh Io sono d'accordo Non si può paragonare Capello e Liedholm a Fonseca Aspetto gli elenc… - ippoliti99 : @LucaMarelli72 Nel primo tempo sul 1-0 c'è un contatto in area tra mikitharian e reina perché non è stato fischiato… - BlackEagle1967 : @SciabolataFFP Secondo me Bisogna elogiare anche Inzaghi, molto più di quello che si fa. E’uno dei migliori allenat… - lanini66 : @myownblue Credo che gli epici 91 punti sarebbero potuti facilmente essere 96-97 se al posto di Reina ci fosse stat… -