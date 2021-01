Recupero Udinese-Atalanta | la designazione di Rizzoli | arbitra Calvarese

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Gianpaolodella sezione di Teramo è stato designato come arbitro deldella decima giornata di serie A,, in programma mercoledì alle 15 alla Dacia Arena.sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Capaldo e Christian Rossi, quarto uomo Chiffi, al Var Giacomelli e Tolfo. SportFace.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Recupero 10° turno, Udinese-Atalanta, arbitra Calvarese - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Recupero 10° turno, Udinese-Atalanta, arbitra Calvarese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Recupero 10° turno, Udinese-Atalanta, arbitra Calvarese - apetrazzuolo : SERIE A - Recupero 10° turno, Udinese-Atalanta, arbitra Calvarese - napolimagazine : SERIE A - Recupero 10° turno, Udinese-Atalanta, arbitra Calvarese -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero Udinese

Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la gara valida per il recupero della 10ª giornata di andata del Campionato di ...Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo è stato designato come arbitro del recupero della decima giornata di serie A, Udinese-Atalanta, in programma mercoledì alle 15 alla Dacia Arena. Calvarese s ...