Recovery plan: tutti gli aiuti per gli under 35 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ai fini di favorire l’occupazione giovanile e dare un futuro migliore ai giovani precari under 35, il Recovery plan sta stanziando fondi in diversi settori, che vanno dalla Scuola e l’Istruzione fino all’imprenditoria. Scuola e Istruzione 1,5 miliardi saranno destinati agli Istituti Tecnici Superiori (Its) per assicurare “la coerenza di questi interventi con la spinta al sistema duale e all’apprendistato”, attraverso una formazione professionale. Tale formazione sarà garantita non solo agli alunni, ma anche agli inoccupati e disoccupati. In totale, per la scuola, sono stati stanziati 26,5 miliardi, per un totale di 24 progetti. Imprenditori e precari Sono 12,620 i miliardi di euro stanziati per intervenire a garanzia di una maggiore inclusione nell’inserimento nel mondo del lavoro. Corsi professionali per inoccupati e ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ai fini di favorire l’occupazione giovanile e dare un futuro migliore ai giovani precari35, ilsta stanziando fondi in diversi settori, che vanno dalla Scuola e l’Istruzione fino all’imprenditoria. Scuola e Istruzione 1,5 miliardi saranno destinati agli Istituti Tecnici Superiori (Its) per assicurare “la coerenza di questi interventi con la spinta al sistema duale e all’apprendistato”, attraverso una formazione professionale. Tale formazione sarà garantita non solo agli alunni, ma anche agli inoccupati e disoccupati. In totale, per la scuola, sono stati stanziati 26,5 miliardi, per un totale di 24 progetti. Imprenditori e precari Sono 12,620 i miliardi di euro stanziati per intervenire a garanzia di una maggiore inclusione nell’inserimento nel mondo del lavoro. Corsi professionali per inoccupati e ...

Mov5Stelle : Siamo nel bel mezzo di una mastodontica campagna vaccinale e dell’approvazione del Recovery Plan. Chi ha deciso d… - graziano_delrio : Le elezioni sarebbero una sciagura, ma non siamo disposti ad evitarle sommando i nostri voti alla destra sovranista… - Linkiesta : Uno che non riesce nemmeno a far entrare Clemente Mastella al governo, come può scrivere un Recovery plan che non s… - vincenzamignogn : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… - silvano46 : RT @chedisagio: Conte dice che in nessun altro Paese al mondo è stato coinvolto così tanto il Parlamento per il recovery plan. Ho capito:… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Per l’Europa il Recovery Plan italiano è troppo debole Linkiesta.it Recovery, l'Unione europea in allarme sul piano italiano: «Bisogna accelerare»

Accelerare è diventata la parola d’ordine in Europa. Dal via libera ad altri vaccini, quando possibile, alla campagna per usarli a ritmi forzati, al sostegno dei settori ...

CONTE, DIRETTA VOTO FIDUCIA CAMERA/ “Appello ai costruttori”: Renzi si astiene

Comunicazioni Premier Giuseppe Conte, Voto di fiducia Camera: diretta video streaming. Attacca Renzi e apre a costruttori: “crisi Governo senza senso” ...

Accelerare è diventata la parola d’ordine in Europa. Dal via libera ad altri vaccini, quando possibile, alla campagna per usarli a ritmi forzati, al sostegno dei settori ...Comunicazioni Premier Giuseppe Conte, Voto di fiducia Camera: diretta video streaming. Attacca Renzi e apre a costruttori: “crisi Governo senza senso” ...