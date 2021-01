“Recovery Plan? Il futuro siamo noi”: la protesta degli studenti al liceo Cavour di Roma nel giorno del rientro in classe – Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo un lungo periodo di didattica a distanza è il giorno del ritorno in classe (al 50% per rispettare i protocolli di sicurezza) per i 256mila alunni delle scuole superiori del Lazio. Prima dell’entrata davanti al liceo Cavour di Roma alcuni ragazzi hanno protestato esponendo uno striscione: “siamo noi la Next Generation”. Uno degli organizzatori del flash mob, Leone Piva, ha spiegato: “La scuola viene martoriata da 20 anni da tagli e disinvestimenti. La scuola deve essere il motore per ripartire. Il piano Next Generation Eu è una grandissima possibilità. Noi siamo il futuro e dobbiamo essere ascoltati per utilizzare quei soldi. Oggi entriamo a scuola, nei prossimi giorni valuteremo se mobilitare uno sciopero”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo un lungo periodo di didattica a distanza è ildel ritorno in(al 50% per rispettare i protocolli di sicurezza) per i 256mila alunni delle scuole superiori del Lazio. Prima dell’entrata davanti aldialcuni ragazzi hannoto esponendo uno striscione: “noi la Next Generation”. Unoorganizzatori del flash mob, Leone Piva, ha spiegato: “La scuola viene martoriata da 20 anni da tagli e disinvestimenti. La scuola deve essere il motore per ripartire. Il piano Next Generation Eu è una grandissima possibilità. Noiile dobbiamo essere ascoltati per utilizzare quei soldi. Oggi entriamo a scuola, nei prossimi giorni valuteremo se mobilitare uno sciopero”. ...

graziano_delrio : Le elezioni sarebbero una sciagura, ma non siamo disposti ad evitarle sommando i nostri voti alla destra sovranista… - Linkiesta : Uno che non riesce nemmeno a far entrare Clemente Mastella al governo, come può scrivere un Recovery plan che non s… - La7tv : #nonelarena Recovery Plan, la metafora di Guido Crosetto: 'Buttare 700 semi sull'asfalto non serve, sull'asfalto no… - EzioMorassutti : RT @alebarbano: Se avrete la pazienza di leggere il Recovery plan capirete che l’Italia ha già fallito. Perché qualunque distribuzione di f… - Gigino23000512 : RT @alebarbano: Se avrete la pazienza di leggere il Recovery plan capirete che l’Italia ha già fallito. Perché qualunque distribuzione di f… -

Quasi un'impresa su tre (31%) riparte nel 2021 da conti in rosso con i bilanci in passivo dell'ultimo anno colpiti dai devastanti effetti dell'emergenza Covid sull'economia. È quanto emerge dall'indag ...

Il 2020 è stato, per la maggior parte di noi, un anno da buttare. Chi ha avuto la fortuna di non ammalarsi, magari, ha avuto problemi economici legati alla propria attività. Fatto stà che, durante i d ...

